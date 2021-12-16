Чита, 16 декабря, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Депутаты комитета по бюджетной и налоговой политике Законодательного собрания Забайкальского края рекомендовали к рассмотрению во втором чтении проект закона о бюджете региона на 2022 год и плановый период двух последующих годов. Сам бюджет будет дефицитным и, судя по комментариям надзорных органов — проблемным. Некоторые подробности сегодня, 16 декабря, сообщает пресс-центр правительства региона со ссылкой на министра финансов Забайкалья Веру Антропову.

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«Предлагаем изменить основные параметры бюджета — доходы и расходы — на сумму 8,6 миллиарда рублей за счет уточнения безвозмездных поступлений. Таким образом, объём доходов планируется в размере 96,9 миллиарда рублей, расходов — 99,6 миллиарда рублей. Дефицит бюджета в 2022—2024 годах не изменится», — пояснила Вера Антропова.

Министр финансов уточнила, что 7,5 миллиарда рублей из озвученной суммы будет направлено на реализацию мероприятий в рамках государственных программ. В частности, глава минфина обратила внимание на благоустройство территорий и социальных объектов.

«По сельскому хозяйству сумма будет увеличена на 893 миллиона рублей. Основная сумма будет направлена на мероприятия программ «Современный облик сельских территорий» и «Комплексное развитие сельских территорий». В перечень попали три района: Приаргунский, Чернышевский и Агинский. В рамках мероприятий программ будут отремонтированы здания, установят спортивные площадки, приобретут автобусы, отремонтируют детские сады», — сказала Вера Антропова.

Руководитель минфина уточнила, что в рамках данного соглашения планируется строительство ледовой арены и очистных сооружений в Приаргунске.

Ранее отмечалось, что минфин Забайкальского края предусмотрит в бюджете на 2022 год дополнительные средства для сферы здравоохранения в размере 1,8 миллиарда рублей.

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О трудностях при формировании бюджета в октябре 2021 года сообщал первый заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Кефер. По его словам, сейчас стоит основной вопрос по заработной плате — у некоторых министерств лимиты на зарплату практически исчерпаны.

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Анализ бюджета Забайкалья с 2022 по 2024 год, проведённый краевой прокуратурой, показал, что документ обеспечивает недостаточное финансирование социально значимых направлений, в том числе здравоохранения, сообщается на сайте регионального заксобрания.

«Прокуратура региона отмечает недостаточное финансирование государственной программы «Развитие здравоохранения». Её дефицит, по оценке ведомства, составляет 1,4 миллиарда рублей. На лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в бюджете заложено менее 49% от существующей потребности. Не обеспечено должное финансирование льготного лекарственного обеспечения детей первых трёх лет жизни, из многодетных семей и детей-инвалидов, что грубо нарушает их права на охрану здоровья», — говорится в сообщении.

Также недостаток финансирования выявили по программе «Развитие физической культуры и спорта» — при потребности в более чем миллиард в бюджете заложено лишь 537 миллионов рублей.

Кроме того, практически в два раза меньше средств предусмотрено на программу «Развитие ЖКХ», а при фактической потребности программы «Развитие транспортной системы» в 22,1 миллиарда рублей в бюджете предусмотрено 9,6 миллиарда.

Также в бюджете предусмотрены средства на обеспечение жильём только 282 детей-сирот, несмотря на то, что в очереди на получение квартир стоят 6 995 сирот.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на все сложности, связанные с кризисом, последовавшим после мировой эпидемии коронавируса, бюджет Забайкальского края на 2021 г. сформирован социально направленным.

Доходы запланированы в объёме 84 миллиарда рублей. Рост к уровню 2020 года составил 10,6 миллиарда рублей — это 14,5%. В 2021 году рост собственных доходов бюджета региона планируется увеличить на 2,7 миллиарда рублей. В конце января 2021 года удалось дополнительно мобилизовать в консолидированный бюджет региона за 2020 год 2,8 миллиарда рублей.

Не исключено, что и в бюджете на 2022 г. параметры расходов и доходов могут существенно измениться.

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