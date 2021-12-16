Мадрид, , 12:18 — REGNUM Испанская «Народная партия» (Partido Popular) стремится к «ежедневному апокалипсису вместо того, чтобы работать на сосуществование». Об этом в ходе выступления в Комиссии по внутренним делам Конгресса депутатов заявил директор Нацкорпуса полиции Испании Франсиско Пардо.

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По его словам, глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо вносит нестабильность в ряды «Народной партии». Так Пардо намекнул на внутрипартийный конфликт между Аюсо и лидером PP Пабло Касадо.

В рамках выступления Пардо также ответил на блок вопросов по различным проблемам.