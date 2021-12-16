Ярославль, 16 декабря, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает мэрия города со ссылкой на главного врача Ярославской областной клинической больницы.

City-yaroslavl.ru Владимир Волков

«Пациент поступил в приемный покой Ярославской областной больницы сегодня. Сразу же ему были проведены лечебно-диагностические процедуры, сделано контрастное исследование. Находится он под постоянным контролем врачей больницы в палате интенсивной терапии. Состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое», — приводит пресс-служба мэрии слова главного врача Ярославской областной клинической больницы Александра Корнилова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр был госпитализирован утром 16 декабря, по неофициальным сведениям, у него инфаркт.