Ростов-на-Дону, , 12:17 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 655 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 16 декабря. Это на шесть случаев заражения больше, чем днём ранее.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новые носители коронавируса выявлены в 54 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (180), Таганроге (42), Шахтах (31), Волгодонске (28), Новочеркасске (20), Аксайском (19), Белокалитвинском (18) и Неклиновском районах (по 18), Батайске (15), Новошахтинске (14), Азовском, Красносулинском и Песчанокопском районах (по 13). Почти 24% — люди старше 66 лет, более 8% — дети.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 185 964 жителя Ростовской области. Выздоровели 161 225 пациентов.

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