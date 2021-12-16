Москва, 16 декабря, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Лучшим футболистов ноября и декабря в Российской премьер-лиге (РПЛ) признан бразильский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба РПЛ.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Клаудиньо (справа)

Отмечается, что за Клаудиньо проголосовали эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер». Болельщики отдали голос за вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева.

Кроме того, Клаудиньо победил в номинации «Лучший гол» за мяч в ворота «Ростова» в матче 17-го тура чемпионата России.

Напомним, Клаудиньо играет за «Зенит» с августа 2021 года. В ноябре и декабре он провёл четыре матча в РПЛ и забил четыре гола.

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