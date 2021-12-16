Салехард, , 12:16 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 117 новых случаев заражения коронавирусом, из них — пятеро среди вахтовых работников. Об этом 16 декабря сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 119 случаев.

Госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 428 человек. С начала пандемии в ЯНАО на 16 декабря подтвердили 60 479 случаев заражения коронавирусом, вылечились 54 381 человек, скончались 917 (трое за последние сутки).

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