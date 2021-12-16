* ИГ — запрещённая в России организация

Эр-Рутба, Ирак, , 12:23 — REGNUM Подразделения армии Ирака, при поддержке ополчения Хашд-аль-Шааби, начали масштабную антитеррористическую операцию на востоке страны. Как сообщает пресс-служба Хашд-аль-Шааби на своей официальной странице в Twitter, операция проходит в провинции Дияла, вблизи границы с Ираном.

Армия Ирака @teamsmediawar

Силовики ведут поиск укрытий боевиков группировки ИГ (деятельность организации запрещена на территории РФ) и ведут поиск заложников, захваченных группировкой в плен. По информации разведки, спящие ячейки боевиков укрываются в горной местности к северу от города Рутба.

Ранее иракские СМИ сообщали о том, что боевики совершили серию нападений на ряд населённых пунктов и военных объектов по всей территории страны. К облавам против радикалов привлекаются силы федеральной полиции, армии, а также отряды курдского и шиитского ополчения.