Кемерово, 16 декабря, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 17 декабря, ожидается снег, метели, усиление ветра до 15−20 м/с, гололедица. Таков прогноз регионального гидрометцентра.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Метель

Кузбасское управление МЧС России просит жителей региона соблюдать необходимые меры предосторожности при ухудшении погодных условий.

«Во время выпадения осадков, при ухудшении видимости, водителям при передвижении на автотранспорте необходимо избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию. Пешеходам, в условиях ухудшения видимости, необходимо переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах, в тёмное время суток — использовать светоотражающие элементы на верхней одежде», — напомнили в ведомстве.