Краснодар, , 12:13 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 708 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе у 75 детей и подростков, сообщили в региональном оперативном штабе 16 декабря. Накануне, 15 декабря, было зарегистрировано 687 новых случаев заражения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Краснодаре коронавирус подтвердился у 309 человек, в Сочи — у 75, в Новороссийске — у 26, в Динском районе — у 25. В Тихорецком районе положительный тест получили 24 жителя, в Кореновском — 22, в Тимашевском — 19, в Новопокровском — 16. По 15 заболевших в Армавире и Выселковском районе, 12 — в Ейском районе, по 10 — в Красноармейском, Новокубанском, Северском, Славянском и Усть-Лабинском районах», — уточнили в оперативном штабе.

С начала пандемии на Кубани положительные результаты тестов на коронавирус получили 110 561 человек, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 1945. Выздоровели после ковида 86 386 пациентов, за последние сутки выписали 978 человек. Не удалось спасти 9 432 человека, за последние сутки умерли 24 пациента с COVID-19.

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В больницах региона с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 4923 человека, в том числе у 2833 жителей диагноз подтвержден. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 106 жителей, на ЭКМО — семеро.