Москва, 16 декабря, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В урегулировании приднестровского конфликта в последнее время отсутствует прогресс, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Об этом сообщает пресс-служба российского постпредства.

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«Вызывает обеспокоенность отсутствие прогресса в приднестровском урегулировании по ряду конкретных направлений, в том числе применительно к реализации пакета «Берлин-плюс», — процитировали Лукашевича в пресс-службе.

Он добавил, что Москва будет продолжать исполнять функции посредника и гаранта в регионе.

Ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский отметил, что продолжение работы формата «5+2» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС) зависит от молдавской стороны. По мнению главы республики, Кишинёв дважды отложил возобновление диалога, так как предыдущие договорённости, достигнутые в рамках этого формата, были им нарушены.