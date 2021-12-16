Париж, 16 декабря, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с лидерами Азербайджана и Армении в Брюсселе вечером 15 декабря, в кулуарах европейского саммита, сообщает Le Figaro.

Iuc-europe.dk Эммануэль Макрон

«Мы никогда не бросим армян», — заявил Эммануэль Макрон.

На границе между Арменией и Азербайджаном регулярно происходят вооруженные столкновения, несмотря на установление в ноябре 2020 года режима прекращения огня.

Напомним, лидеры 27 стран встретились со своими коллегами из Украины, Грузии, Молдовы, Армении и Азербайджана.