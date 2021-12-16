Москва, 16 декабря, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Лучшим тренером ноября и декабря в Российской премьер-лиге (РПЛ) признан наставник московского «Динамо» СандроШварц. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба РПЛ.

Mos.ru Стадион «Динамо»

Отмечается, что Шварц стал лучшим тренером ноября и декабря единогласным решением экспертов РПЛ, болельщиков и представителей телеканала «Матч Премьер».

«Динамо» за два месяца одержало четыре победы в пяти матчах, одна встреча закончилась вничью. После 18 туров команда с 36 очками идёт на втором месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.

Шварц возглавил «Динамо» в октябре 2020 года. Под руководством немецкого тренера команда в сезоне 2020/21 заняла седьмое место в РПЛ.

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