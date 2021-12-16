Москва, 16 декабря 2021, 12:11 — REGNUM За последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 85 жителей, сообщает 16 декабря столичный оперштаб.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»
Накануне коронавирус унёс жизни 85 жителей Москвы. Всего за пандемию он стал причиной смерти, согласно данным оперштаба, 35 643 москвичей.
Московские врачи выписали по выздоровлению ещё 3040 заболевших.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 1133 человека.