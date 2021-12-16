Киев, , 12:11 — REGNUM Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко после заседания украинской Верховной рады сыграла на ударной установке. Видеозапись того, как экс-глава правительства страны играет на барабанах, выложена на странице Тимошенко в соцсети Facebook.

Юлия Тимошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

На запечатлённых кадрах лидер партии «Батькивщина» сидит за ударной установкой в помещении для репетиций музыкальных групп и выстукивает на ней несложные ритмы.

«Принимаем заказы на новогодние вечеринки! Дорого!», — подписала свою публикацию Тимошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Евросоюза к упреждающей политике санкций против России.