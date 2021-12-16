Москва, 16 декабря 2021, 12:11 — REGNUM Госдума отказалась снимать с рассмотрения законопроект о медицинских сертификатах в общественных местах, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.
Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает принуждение к вакцинации: новости»
Снять с рассмотрения Госдумы правительственных законопроект о сертификатах со штрих-кодом предложил депутат от КПРФ Евгений Бессонов.
«Нельзя принимать в РФ этого электронного пастуха», — привел аргумент он.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поставил предложение на голосование, инициатива коммунистов поддержки большинства не нашла.