Москва, 3 января, 2022, 01:09 — ИА Регнум. Самыми безрассудными поступками в 2021 году жители России назвали вакцинацию от коронавируса (5%), спонтанные покупки, путешествия и вступление в брак (по 3%), приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Дарья Драй ИА REGNUM Граждане России

Эксперименты с собственной внешностью (татуировки, стрижки, окрашивание волос) и оформление кредита считают самими легкомысленными поступками по 2%. Отнесли к безрассудным поступкам покупку квартиры, ремонт, прыжок с парашютом и заведение домашнего питомца по 1%.

Не совершал безрассудных поступков в 2021 году 41% граждан РФ. Такая уверенность в собственных действиях чаще свойственна женщинам, чем мужчинам — 43% против 37%.

Опрос проведен 6—14 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 392 населенных пунктах.

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