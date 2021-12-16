Ярославль, 16 декабря 2021, 12:10 — REGNUM Перевозить мэра Ярославля Владимира Волкова на лечение в Москву пока не планируется. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил главный врач Ярославской областной клинической больницы Александр Корнилов.
Корнилов не стал комментировать состояние здоровья Владимира Волкова, сообщив, что сам мэр просил не делать этого. Главный врач при этом отметил, что ситуация серьёзная, и давать прогнозов по времени нахождения чиновника в больнице врачи не готовы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по сведениям знакомых с ситуацией источников, у главы Ярославля диагностирован инфаркт.
Читайте ранее в этом сюжете: Врачи диагностировали инфаркт у мэра Ярославля