Ярославль, , 12:10 — REGNUM Перевозить мэра Ярославля Владимира Волкова на лечение в Москву пока не планируется. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил главный врач Ярославской областной клинической больницы Александр Корнилов.

Владимир Волков City-yaroslavl.ru

Корнилов не стал комментировать состояние здоровья Владимира Волкова, сообщив, что сам мэр просил не делать этого. Главный врач при этом отметил, что ситуация серьёзная, и давать прогнозов по времени нахождения чиновника в больнице врачи не готовы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по сведениям знакомых с ситуацией источников, у главы Ярославля диагностирован инфаркт.

Читайте ранее в этом сюжете: Врачи диагностировали инфаркт у мэра Ярославля