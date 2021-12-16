Ярославль, 16 декабря, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Перевозить мэра Ярославля Владимира Волкова на лечение в Москву пока не планируется. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил главный врач Ярославской областной клинической больницы Александр Корнилов.

City-yaroslavl.ru Владимир Волков

Корнилов не стал комментировать состояние здоровья Владимира Волкова, сообщив, что сам мэр просил не делать этого. Главный врач при этом отметил, что ситуация серьёзная, и давать прогнозов по времени нахождения чиновника в больнице врачи не готовы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по сведениям знакомых с ситуацией источников, у главы Ярославля диагностирован инфаркт.