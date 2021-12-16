Ростов-на-Дону, , 12:10 — REGNUM В Ростовской области в преддверии новогодних каникул принято решение смягчить ряд коронавирусных ограничений. В частности, в кафе и ресторанах разрешат танцевать, передаёт ИА REGNUM 16 декабря.

Танец Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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В документе указано, что с 20 ноября в Ростовской области разрешается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий. Однако заполнять залы на 50% можно в строго определённые часы — с 6:00 до 21:00. В организациях общественного питания вновь организуют танцевальные площадки. Их работа также ограничена по времени — с 6:00 до 21:00.

Кроме того, жители 27 муниципальных образований Ростовской области смогут рассчитывать на плановую медицинскую помощь. Объекты общественного питания в международном аэропорту «Платов» пассажиры смогут посещать только при наличии медицинских документов.

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