Благовещенск, 16 декабря, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В столице Приамурья из-за аварии остались без электроснабжения почти 500 домов, десять из них — многоквартирные. Причины ЧП выясняет прокуратура, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря в пресс-службе надзорного ведомства.

Подстанция

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По информации прокуратуры, электричество в домах благовещенцев пропало после аварийного отключения фидера на подстанции №15. ЧП оставило без электроснабжения более 2 тыс. человек. Свет отключен на улицах Тенистая, Набережная, 50 лет Октября и Чехова.

«В ходе проверки прокуратура выясняет причину отключения, проверяет современность устранения аварии ООО «АКС» «Амурэлектросетьсервис». По результатам проверки будут приняты меры реагирования», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 16 октября в столице Амурской области перестали подавать электроэнергию 20 подстанций. Часть Благовещенска отключена от электроснабжения уже несколько часов. Энергетики сообщали о том, что на ЛЭП обнаружены несколько повреждений, и для ремонта необходимо раскапывать замёрзшую землю.