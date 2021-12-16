Убежище новосибирского «Горводоканала» признано лучшим в России
Новосибирск, 16 декабря, 2021, 12:08 — ИА Регнум. По итогу смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны (ЗСГО) в субъектах Российской Федерации, среди нескольких тысяч претендентов лучшим по стране стало убежище новосибирского «Горводоканала». Об этом сообщило управление МЧС РФ по Новосибирской области.
Отмечается, что ежегодный конкурс проводится для сохранения имеющегося фонда ЗСГО, поддержания в постоянной готовности, обеспечения требуемых условий их содержания и эксплуатации.
«В Новосибирской области из 58 участников на уровень Сибирского федерального округа представили восемь защитных сооружений, из них на всероссийский этап выбрали одно, которое и стало победителем в своей категории», — уточнили в ведомстве.
Всего в конкурсе три группы-номинации, по вместимости убежищ: до 150 человек, от 150 до 600 человек, от 600 человек и более. Новосибирский претендент занял первое место во второй группе и признан лучшим по содержанию защитным сооружением в России.