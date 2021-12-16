Новосибирск, 16 декабря, 2021, 12:08 — ИА Регнум. По итогу смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны (ЗСГО) в субъектах Российской Федерации, среди нескольких тысяч претендентов лучшим по стране стало убежище новосибирского «Горводоканала». Об этом сообщило управление МЧС РФ по Новосибирской области.

Александр Ульяненко ИА REGNUM Учебно-консультационный пункт гражданской обороны

Отмечается, что ежегодный конкурс проводится для сохранения имеющегося фонда ЗСГО, поддержания в постоянной готовности, обеспечения требуемых условий их содержания и эксплуатации.

«В Новосибирской области из 58 участников на уровень Сибирского федерального округа представили восемь защитных сооружений, из них на всероссийский этап выбрали одно, которое и стало победителем в своей категории», — уточнили в ведомстве.

Всего в конкурсе три группы-номинации, по вместимости убежищ: до 150 человек, от 150 до 600 человек, от 600 человек и более. Новосибирский претендент занял первое место во второй группе и признан лучшим по содержанию защитным сооружением в России.