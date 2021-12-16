Нальчик, 16 декабря, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии будут обеспечены бесплатными средствами мониторинга за уровнем сахара в крови дети, больные сахарным диабетом. Финансирование этого решения властей будет проведено за счет регионального бюджета. Об этом сообщил 15 декабря глава республики Казбек Коков.

Doctordiabet.ru Детский диабет

Рассказывая о работе над основным экономическим законом региона на 2022 год, он сообщил, что в бюджете предусмотрено выделение более 26 млн рублей для детей, страдающих диабетом первого типа, которые по жизненным показаниям нуждаются в постоянном мониторинге уровня сахара.

«Им крайне необходимы индивидуальные сканеры и сенсоры, но эти медицинские изделия в перечне медицинских препаратов не предусмотрены ни по федеральным, ни по региональным программам. Принято решение обеспечивать детей за счет бюджета республики», — написал Коков на своей странице в соцсети Instagram.

Напомним, власти Кабардино-Балкарии планируют направить на лекарственное обеспечение льготников в 2022 году более 600 млн рублей.