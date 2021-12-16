Оренбург, 16 декабря, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела о хищении свыше 10 млн рублей у детей-сирот. Материалы направлены прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

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Семерых фигурантов обвиняют в совершении крупных краж и мошенничества. В отношении двух оренбуржцев уголовные дела выделены в отдельные производства из-за заключения досудебного соглашения со следствием.

По данным СУ СКР по Оренбуржью, в состав преступной группы входили семь человек, в том числе сотрудник полиции и работник банка. Злоумышленники в 2019 году путем обмана совершали хищения с банковских счетов, принадлежащих детям-сиротам. Потерпевшими признаны 13 несовершеннолетних. Ущерб превысил 10 млн рублей.

Банк проявил инициативу и возместил вред, нанесённый детям-сиротам, в полном объеме. Вместе с тем финансово-кредитные учреждение подало гражданский иск к обвиняемым на полную сумму причиненного ущерба.

На имущество фигурантов уголовного дела (автомобили, недвижимое имущество и денежные средства на банковских счетах) наложен арест.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области, сотрудник полиции был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам