Берлин, 16 декабря, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Газохранилища в Германии заполнены менее, чем на 60%, это самый низкий показатель за последние годы. Об этом исполнительный директор германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа (INES) Себастьян Блешке сообщил 16 декабря газете Handelsblatt.

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Он подчеркнул, что зима ещё впереди, поэтому следует бережно расходовать сравнительно небольшие запасы газа. Если газ из хранилищ будут отбирать также, как сейчас, в феврале уровень заполненности окажется очень низким.

«Уровень заполненности упал ниже 60%-ной отметки», — сказал Блешке.

Издание отмечает, что компания Trading Hub Europe GmbH объявила специальный тендер на закупку природного газа, чтобы предотвратить возможные перебои с энергоснабжением в феврале.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре немецкие коммунальные предприятия объявили о корректировке цен в новом году. Газ и электроэнергия в 2022 году подорожают более, чем на 20%.

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