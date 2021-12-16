Тюмень, 16 декабря 2021, 12:05 — REGNUM В Тюменской области за сутки обнаружен 303 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 декабря сообщает региональный оперштаб.
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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 301 случай.
С начала пандемии в Тюменской области на 16 декабря подтвердили 85 778 случаев заражения коронавирусом, вылечились 68 440 тюменцев, скончался 3181 (15 за последние сутки).
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