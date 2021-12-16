Мадрид, 16 декабря, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Гражданская гвардия Испании арестовала по меньшей мере двенадцать человек в ходе операции по борьбе с городской коррупцией. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на источники.

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Отмечается, что в числе арестованных оказалась бывший мэр Сан-Мартин-де-Вальдейглесиаса (автономное сообщество Мадрид) Мари Лус Ластрас, входившая в партию PSOE, и два её советника.

По данным источников, среди арестованных также есть как минимум три бывших члена Совета PSOE, которые больше не входят в его состав, и некоторые их родственники, получавшие муниципальную помощь.