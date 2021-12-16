16 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter пресс-конференцию премьер-министра Бориса Джонсона, на которой он прорекламировал вакцинацию и призвал всех стать волонтерами.

Джейн Спай, , 12:47 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел пресс-конференцию по вопросам борьбы с новым штаммом COVID-19 «Омикрон» и ревакцинации.

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Давайте снизим тот вред, который нам может причинить «Омикрон», повышая нашу защиту вакцинацией. Мы вакцинируем в больницах, мы вакцинируем в приемных кабинетах, мы вакцинируем в аптеках, в мобильных пунктах, в торговых центрах, на улице, на футбольных стадионах. Мы бросаем на это все силы. Неважно, где вы будете, мы будем там же с вакциной для вас», — заявил премьер-министр.

Некоторые пользователи отметили, что вся речь была похожа на неумелую и отвратительную рекламу вакцины.

«Похоже на какую-то отвратительную рекламу автосалона с заявлениями «всё на продажу», — написал @ReprogramCoach.

В комментариях считают, что Джонсон не понимает, о чём он говорит, что он просто текст с бумажки читает, а плана по реализации сказанного у него нет.

«Он это им (сотрудникам системы здравоохранения — прим. Д.С.) сказал? У него есть план? Нет? Я так и думал, что нет. Как обычно, он объявляет, обещает и рассказывает новости на стадионе», — написал @edujdw.

Ряд пользователей выразил своё недовольство тем, что премьер использует в своих заявлениях слово «мы», потому что он ничего не делает, а врачи, сотрудники Национальной службы здравоохранения действительно выполняют всю работу.

«Мы»: он буквально ничего не сделал», — прокомментировал @ZeRootOfAllEvil.

«Мы там будем?!» Джонсона там точно не будет. Там будут работники Национальной службы здравоохранения и волонтеры. Джонсон хочет получить похвалу за чужую работу. Какой сюрприз», — отметила @authoress41.

Борис Джонсон Chatham House

Среди пользователей осталась часть тех, кто жалеет о вакцинации или вообще не планирует вакцинироваться.

«Это стало посмешищем. Откажитесь от ревакцинации, я жалею о том, что первые две дозы поставил!» — написал @Ashton29lee.

«Я в гараже буду прятаться», — добавил @haynesey89.

В комментариях отметили тенденцию увеличения количества новых случаев заболевания вместе с наращиванием темпов вакцинации и количества ежедневного тестирования.

«Кажется, чем больше вакцины вкалывают, тем больше новых случаев мы получаем», — отметил @B1GD4VE1977.

Некоторые пользователи отметили, что на самом деле дела с вакциной обстоят плохо, записаться на ревакцинацию практически невозможно.

«Это чушь. Я в 6 часов утра воскресенья (12 декабря) записывался, и ближайшая запись была на 6 января. Ближайший центр ревакцинации находится в 1,2 часа езды туда и обратно», — рассказал @gabinky85.

Пользователи считают, что вся кампания по ревакцинации направлена на получение прибыли правительством и фармацевтическими компаниями, о спасении жизней речи даже не идет.

«Никакое правительство не приложило и четверти тех усилий для лечения рака или сердечных заболеваний, которые они приложили для вакцинации, которая, судя по всему, вообще не защищает. Один лишь Pfizer сделал на вакцине 36 млрд фунтов в этом году и нацелен на 52 млрд в следующем, пора проснуться!» — отметил @enigma1i

Вакцина Pfizer U.S. Secretary of Defense

Борис Джонсон также призвал волонтеров к помощи при организации вакцинации: «С каждым днем мы расширяем ряды медицинских учреждений и пополняем территориальную армию Национальной службы здравоохранения в этой гонке со временем, чтобы получить дозу вакцины и спасти жизнь. Если вы смотрите это сейчас и хотите принять участие, просто зайдите на сайт и сделайте в это Рождество то, о чём вы будете рассказывать своим внукам много праздников Рождества спустя».

Многие комментаторы считают, что члены парламента, министры должны показать людям пример и сами должны стать волонтерами, помочь Национальной службе здравоохранения, а не говорить людям, что делать.

«И какие депутаты будут волонтерами, и я имею в виду именно волонтерство, а не охоту на расходы», — прокомментировал @RHollender.

«Он и его друзья зарабатывают больше, чем некоторые люди зарабатывают на протяжении трех-четырех лет, так почему они не станут волонтерами?» — спросил @Bumble_London.

Вакцинация в Великобритании (сс) Victuallers

«Просто представьте, какое влияние они могут оказать, если каждый депутат вне зависимости от партии или положения принял бы участие и стал волонтером на время Рождества, чтобы поспособствовать вакцинации в своих избирательных округах, не просто для фотографии, а настоящим волонтером!» — предложил @rogerkb2012.

Напомним, 15 декабря в Великобритании был установлен новый рекорд по количеству новых выявленных случаев заражения COVID-19 за всё время пандемии, за сутки было выявлено 78 610 случаев.