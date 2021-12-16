Красноярск, , 12:02 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки умерли 39 пациентов с коронавирусом, сообщили 16 декабря в федеральном оперативном штабе.

Больничная палата Pixabay.com

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С начала пандемии в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 8063 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 726 носителей коронавируса (164 239 — за всё время), выздоровели 710 человек (147 781).

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