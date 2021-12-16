София, 16 декабря, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В Софии на 74-м году жизни скончался известный болгарский предприниматель и общественный деятель Венцислав Йосифов. Об этом 16 декабря пишет софийская газета «24 часа».

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В Болгарии Йосифов считается одним из символов возрождения частного бизнеса страны. В 1990-х годах он контролировал основные болгарские банки и сотни коммерческих предприятий. По некоторым данным, каждый третий житель страны пользовался услугами структур, созданных Йосифовым, а также получал дивиденды от его финансовых учреждений.

После экономического кризиса 1998 года и банкротства основных предприятий в Болгарии, против бизнесмена было возбуждено несколько уголовных дел, по каждому из которых он впоследствии был оправдан. Тогда же предприниматель безуспешно баллотируется на пост президента Болгарии и мэра Софии.

По предварительной информации, смерть Йосифова наступила в результате тяжелой и продолжительной болезни. Точная дата и время прощания с ним не называются.