Чита, , 12:02 — REGNUM Власти Забайкальского края сегодня, 16 декабря, известили о продлении карантинных ограничений по коронавирусу до 15 января 2022 г. включительно. Как пояснили в пресс-службе правительства региона, в частности, речь идёт о сроках работы кафе и ресторанов: они открыты только до 23:00.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Под запретом остались банкеты и корпоративы (в том числе новогодние).

Войти в помещение можно только при предъявлении медицинского сертификата, пояснили в оперштабе Забайкалья.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на16 декабря 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 92 670 (+218 за минувшие сутки).

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