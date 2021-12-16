Эль-Кувейт, , 12:21 — REGNUM Власти Кувейта издали закон, разрешающий женщинам служить в рядах вооружённых сил страны. Как сообщает газета Al-Qabas со ссылкой на министерство обороны страны, женщины-новобранцы должны удовлетворять ряду условий.

Вооруженные силы Кувейта Afcent.af.mil

Согласно опубликованному пресс-релизу ведомства, женщины-добровольцы должны иметь кувейтское гражданство и быть не младше 18 лет и не старше 26 лет. Служба в армии запрещена женщинам, которые совершили уголовное преступление или преступление против чести и морали.

Как ранее заявил министр обороны Кувейта Хамад Джабер Али ас-Сабах, кувейтские женщины будут набираться на военную службу поэтапно. В рамках первого этапа планируется мобилизовать женщин на должности медицинского персонала и чиновников административного аппарата вооружённых сил страны.