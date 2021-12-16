Волгоград, 16 декабря, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Многоуровневую транспортную развязку начали возводить строители над железнодорожным переездом в районе посёлка Водстрой на 3-й Продольной магистрали Волгограда, сообщили ИА REGNUM 16 декабря в пресс-службе правительства региона.

Https://www.volgograd.ru/ Проект развязки на 3-й Продольной магистрали в Волгограде

Переезд между станциями «Древний Вал — Орловка» один из самых загруженных в области. Здесь ежесуточно проезжают более 35 тысяч автомобилей, а в пиковые периоды интенсивность движения возрастает до 50 тысяч. Решить проблему заторов должна многоуровневая развязка, кроме того на отрезке в 3,2 км магистраль будет расширена с двух полос до четырёх. Дорожные рабочие уже приступили к обустройству свайного поля фундаментов опор путепровода, технологических проездов и площадок.

Масштабный проект планируют завершить в конце 2023 года. Работы включены в региональную программу «Развитие транспортной системы Волгоградской области».