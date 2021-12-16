Новосибирск, 16 декабря, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал задержание собственника группы компаний «СДС» Михаила Федяева. Он отметил, что у Михаила Федяева «много компаний» и выразил надежду, что его задержание не повлияет на работу той части холдинга «СДС», который строит нескольких объектов в Новосибирской области, пишет редакция «Континент Сибирь».

Правительство Новосибирской области Новая ледовая арена в Новосибирске

К числу возводимых в Новосибирской области компанией «СДС» объектов относится и новая ледовая арена, которая должна быть готова к молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 декабря, в областной прокуратуре сообщили об аресте сроком на два месяца основного владельца шахты «Листвяжная» Михаила Федяева. Обвиняемый не признал вину в суде.

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