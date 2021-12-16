Ростов-на-Дону, 16 декабря, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону мужчина стал жертвой телефонных мошенников и лишился крупной суммы. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

С заявлением в полицию обратился житель Октябрьского района. Он пояснил, что ответил на телефонный звонок и последовал инструкции мнимого банковского сотрудника. Мужчина продиктовал данные банковской карты и секретный код из смс-сообщения, в результате чего лишился более 2,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве.