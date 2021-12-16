Ярославль, 16 декабря 2021, 11:57 — REGNUM У мэра Ярославля Владимира Волкова диагностирован инфаркт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Мэр остаётся в областной клинической больнице. Как сообщает портал ЯрНьюс, ему сделана операция по установке стентов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром Волков был доставлен в медицинское учреждение с подозрением на инфаркт. Госпитализацию подтвердили и в самой мэрии:
Сколько времени потребуется для лечения, пока неясно.
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