Москва, , 11:56 — REGNUM В ЛДПР уверены, что законопроект о медицинских сертификатах найдет поддержку большинства в Госдуме и предлагают свои поправки ко второму чтению. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря, об этом сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР).

Ярослав Нилов Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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Прежде всего, предлагается прописать, что срок действия новых норм ограничивается 1 июня 2022 года без продления.

«Мы считаем, что в постановлении должна быть норма, в соответствии с которой срок действия данного закона устанавливается 1 июня 2022 года без права продления», — сказал Нилов.

Кроме того, по мнению фракции, необходимо, чтобы «ПЦР-тестирование имело предельную цену и предельный срок предоставления анализа».

В Госдуме планируют серьезно дорабатывать законопроект, фракции предлагают свои поправки ко второму чтению, которые фиксируются в постановлении нижней палаты парламента к принятию инициативы правительства в первом чтении.