Хельсинки, , 11:56 — REGNUM Североатлантический альянс (НАТО) нужно ликвидировать как террористическую и ненужную провокационную структуру. Такое мнение 16 декабря высказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию «Украина.ру».

По мнению политолога, взамен НАТО необходимо создать новую структуру безопасности, куда стоит пригласить Китай для участия в этом процессе.

«НАТО в глубоком кризисе, ищет выход из этой ситуации. Но проблема в том, что в руководстве Альянса вообще нет толковых людей. Это отъявленные русофобы, которые строят новые фантазии о том, что Россия «готовит некие гибридные операции». Это уже паранойя, которая достигла новых масштабов. Мне страшно представить, что будет дальше, потому что они могут предпринять новые провокации и нападения», — сказал он.

Также Бекман напомнил, что перед началом Второй мировой войны нацистская Германия осуществила нападение в форме польских офицеров на радиостанцию в Глайвице для того, чтобы создать себе формальный повод для нападения на Польшу. Он добавил, что НАТО в настоящее время может намереваться совершить нечто подобное.

При этом политолог добавил, что санкции, провокации и угрозы против России альянсу не помогут и в случае, если НАТО всерьез намерено «вернуть» Украине якобы захваченный Россией Крым и включить Украину в свой состав, это — «полное сумасшествие».

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.