Кондрово, Калужская область, 16 декабря, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Прокуратурой Дзержинского района Калужской области направлено в суд уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал ветеран Великой Отечественной войны, сообщили 16 декабря корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

В июне 2021 года возле одного из домов в городе Кондрово водитель автомобиля «Лада», двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности своего маневра и совершил наезд на пешехода — ветерана Великой Отечественной войны. В результате дорожного происшествия пожилому человеку был причинен тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый после совершения наезда не остановил и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. За совершение данного преступления УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Одновременно прокуратура района обратилась в суд с гражданским иском в интересах ветерана о возмещении морального и материального вреда, причиненных преступлением, в размере 600 тыс. рублей.