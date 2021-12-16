Москва, , 11:56 — REGNUM Наиболее безрассудным поступком в 2021 году жители России называли вакцинацию от коронавируса (5%). Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.

Граждане

На втором месте легкомысленных решений — спонтанные покупки, путешествия и переезды (по 3%), на третьем — влюбленность или свадьба (по 3%). Безрассудными граждане посчитали эксперименты с собственной внешностью (татуировки, окрашивание волос и пр.) и оформление кредита (по 2%).

Также к легкомысленным поступкам респонденты отнести прыжок с парашютом, заведение домашнего питомца (по 1%). Ещё 16% назвали другие варианты — открытие бизнеса, увольнение, купание в грозу, развод и т. д. Не совершали безрассудных поступков в 2021 году 41% граждан.

Опрос проведен 6—14 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 392 населенных пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, на первом месте самых бесполезных покупок в 2021 году — одежда и обувь. Купили ненужные вещи 7% жителей РФ.

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