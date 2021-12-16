Гватемала, 16 декабря, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Уполномоченный Гватемалы по правам человека Джордан Родас заявил 15 декабря о том, что коренные народы в центральноамериканской стране по-прежнему не принимаются во внимание государством. Об этом сообщает новостное агентство Deutsche Welle со ссылкой на выступление омбудсмена на форуме, приуроченном к 25-й годовщине Мирного соглашения 1996 года.

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«Коренные народы по прежнему игнорируются. Мы продолжаем оставаться расистским государством» — продолжал Родас.

Чиновник говорил и о проблемах неграмотности, недоступности медицинской помощи и бедности: «в стране с населением 16,3 миллиона человек 59% живет за чертой бедности». По официальным данным, коренные народы составляют 45% населения. Он также напомнил, что во время конфликта 1960−1996 гг. от рук гватемальской армии погибло более 200 000 человек.

Мирный договор 1996 года положил конец 36-летней гражданской войне между повстанческими группировками Гватемальского национального революционного объединения и армией Гватемала, одному из самых жестоких и кровавых противостояний в Латинской Америке.