Вашингтон, , 11:55 — REGNUM Баскетболист НБА Тристан Томпсон подтвердил интимные отношения с его тренером Марали Николс. Об этом 16 декабря пишет издание Е!, ссылаясь на заявления спортсмена, переданные в суд.

Тристан Томпсон Скриншот с YouTube

Как отмечает СМИ, Топмпсон подтвердил, что встречался с Николс в течение нескольких месяцев, однако их отношения не были постоянными. «У нас не было серьёзных отношений. Мы виделись время от времени», — утверждает баскетболист.

Томпсон также заявил, что в случае подтверждения его отцовства, он признает свою ответственность и будет платить алименты. «Тем не менее если я буду признан отцом, я не буду добиваться посещения ребенка или опеки над ним», — добавил баскетболист.

Ранее Марали Николс подала иск в суд с требованием признать Томпсона отцом её новорождённого ребёнка. По словам тренера, баскетболист состоял с ней в отношениях в марте 2021 года, когда ещё встречался с моделью Кортни Кардашьян.

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