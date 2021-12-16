Триполи, , 11:59 — REGNUM Ливийские боевики выступили против проведения президентских выборов в стране. Как сообщает Fawaselmedia, подразделения так называемой «бригады Аль-Самуд» окружили резиденцию премьер-министра, требуя отставки правительства страны и отмены президентских выборов, проведение которых назначено на 24 декабря.

Гражданская война в ливии BRQ Network

По информации издания, временный президент Ливии и члены президентского совета были переведены в безопасное место после получения информации о намерении боевиков взять штурмом их дома.

В качестве ответной меры президентский совет Ливии принял решение назначить генерал-майора Абдель Кадера Мансура командующим военным округом Триполи вместо генерал-майора Абдель Басета Марвана. Новый командующий должен взять под контроль все неподконтрольные правительству вооруженные формирования, действующие в ливийской столице.

Ряд радикальных ливийских группировок выступает против проведения президентских выборов в стране из-за того, что в них участвует сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи — Сейф аль-Ислам Каддафи.