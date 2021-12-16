16 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что ситуация вокруг газопровода «Северный поток — 2» может быть использована для принуждения президента России Владимира Путина к переговорам по Минским соглашениям.

Мирослава Романенко, , 12:46 — REGNUM Ситуация вокруг газопровода «Северный поток — 2» может быть использована для принуждения президента России Владимира Путина к переговорам по Минским соглашениям. Об этом 15 декабря заявил украинский президент Владимир Зеленский журналистам на саммите «Восточного партнерства».

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы Украины, российский газопровод является инструментом, находящимся в руках европейских лидеров.

«Я бы благодаря такому инструменту мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то подвижки в выполнении «Минска» или другие шаги для окончания конфликта могли бы быть решены», — заявил Зеленский.

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Заявление Зеленского обсудили на телеграм-каналах Klymenko Time и «Запрещённая Украина», а также на странице канала «Первый независимый» в социальной сети Facebook. Многие отметили, что с Зеленским никто не намерен встречаться — ему нет доверия. Также люди критически оценили идею Зеленского использовать СП-2 в качестве инструмента принуждения, а иные напомнили, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе.

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«Клоун (извините, но это правда) клянчит встречу с приличным человеком. Насколько я читал, в РФ не хотят общаться с украинской стороной после кидалова [главой офиса президента Украины Андреем] Ермаком договоренностей с [замглавы администрации президента России Дмитрием] Козаком, так что, полагаю, Зеленский может отправить свою заявку на дозвон к Путину в кол-центр, но фиг он дозвонится. Он сейчас будет лезть из кожи, но, полагаю, никто с ним общаться не будет уже из принципа, ему на Украине никто не верит, в РФ — тем более», — написал Иван И.

Президент России Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Россия не воспринимает эту власть, Запад не доверяет, а только давит Украину, а в самой стране у Зеленского скоро будет нулевой рейтинг, а со всеми у него контры», — добавил Тимур.

«Северный поток — 2» помог бы поддерживать хорошие экономические отношения со странами Европы», — добавил Alexei S.

«Судя по… РФ, то переговоры они будут вести только с США. Ну и действительно, а какой смысл в той нормандской встрече, чтобы Клоун Зеленский подписал что-то, но ничего не выполнил?» — задался вопросом Александр.

«Сколько раз его еще надо послать… чтобы он понял?» — задался вопросом Oleg.

«Когда президент Украины желает использовать СП-2 в качестве инструмента, рычага давления на Россию — это «нормально» и «можно» заявлять вслух. А вот если Россия… ну вы понимаете, — ей нельзя, можно только «свободным, демократическим» странам», — отметил Rod.

«Такое впечатление, что лично Зе (Зеленский — М. Р.) построил трубопровод…» — отреагировал napo1eon.

«А о чём говорить с Украиной? Пусть сами разговаривают с ДНР и ЛНР…» — призвал Alex.

«Он и на колени обещал встать, чтобы закончить войну. Может, он и стоял, но не в тех кабинетах», — пишет Esve.

«Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Paul Langrock

«Россия не сторона конфликта, а гарант, который может осуществить операцию по принуждению к миру, это про Донбасс. И вообще-то негоже суверенной стране вести переговоры с… [американским] вассалом», — отметил Vhivan.

«Когда уже наши «руководители» будут говорить правду? Этот газовый «поток-2» чисто коммерческий, как и «Турецкий», и в него вложены огромные европейские средства. И он будет работать — в этом заинтересована Европа. Но пока ей выгодно, будет будто бы поддерживать мощи наших «дипломатов» по его блокированию. И ожидать, что «поток» станет нашим плюсовым аргументом в переговорах с РФ, не стоит. Ибо деньги — это деньги, и кто их вложил в строительство, непременно хочет вернуть с прибылью. Это реальность, которую нельзя не учитывать», — подытожила Вера К.

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