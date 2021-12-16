Пенза, 16 декабря, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Пензе местная жительница добровольно перевела на счета мошенников более 5 млн рублей. Пострадавшая обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

Женщина пояснила, что в конце июля ей позвонила незнакомка и предложила дополнительный заработок путём инвестирования денежных средств. После согласия заявительнице позвонил мужчина и сообщил, что для заработка нужно зарегистрироваться на торговой площадке. Пройдя регистрацию на сайте, женщина пополнила со своей банковской карты баланс в личном кабинете на сумму около 1,5 млн рублей. В начале августа она решила вывести порядка 17 тыс. долларов США. Женщине на электронную почту поступило письмо, в котором сообщалось о необходимости оплатить страховку для вывода денег. Позже позвонила неизвестная и представилась сотрудницей зарубежного банка. По её инструкциям потерпевшая перевела на восемь счетов деньги в размере около 4 млн рублей, взяв кредит в нескольких банках. После оплаты мнимой страховки позвонил мужчина и утверждал, что средства за страховку не поступили. Только тогда женщина поняла, что попалась на уловки мошенников и обратилась в полицию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, жительница города Кузнецка перевела более 600 тыс. рублей на незнакомый счет, пытаясь «обезопасить» свои сбережения от мошенников. Позже на такую же уловку злоумышленников попал и супруг потерпевшей, который перевел более 450 тыс. рублей.

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