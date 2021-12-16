Соль-Илецк, Оренбургская область, , 11:52 — REGNUM В городе Соль-Илецке Оренбургской области по факту превышения полномочий должностными лицами МУП «Районное жилищно-коммунальное хозяйство» возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону.

Уголовное дело Kaluga.sledcom.ru

По версии следствия, чиновники в обход конкурсных процедур в 2021 году сдавали по заниженной стоимости в аренду муниципальное имущество на территории парка им. Персиянова. Ущерб городскому бюджету оценивается в 1,5 млн рублей.

Договор аренды, без проведения аукциона, был заключён с индивидуальным предпринимателей на период с мая по сентябрь 2021 года.