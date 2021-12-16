Джакарта, , 11:52 — REGNUM Россия и Индонезия заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Об этом сообщило посольство России в Индонезии в своем аккаунте в Twitter.

Индонезия на карте Юго-Восточной Азии TUBS

Соглашение подписали секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев и министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Мохаммад Махфуд.

Стороны намерены сотрудничать в области обеспечения международной информационной безопасности в целях поддержания международного мира, безопасности и стабильности.

Россия и Индонезия будут совместно расследовать, отслеживать, обнаруживать, предотвращать и пресекать угрозы, связанные с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, главное миграционное управление министерства юстиции и прав человека отметило, что 37 214 индонезийских граждан уехали за границу перед Рождеством и Новым годом.

Читайте ранее в этом сюжете: Перед новогодними праздниками Индонезию покинули 37 тысяч граждан