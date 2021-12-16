Нальчик, , 11:51 — REGNUM В Кабардино-Балкарии ведется работа над созданием бюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годы. Ко второму чтению доходы в бюджете увеличены до 52 млрд рублей, сообщил глава региона Казбек Коков. Это почти на 9 млрд рублей больше, чем в 2021 году.

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«Изначально в парламент КБР был внесен проект бюджета республики на 46 миллиардов рублей, который прошел первое чтение. Ко второму чтению республиканский бюджет на 2022 год дорабатываем уже с учетом предусмотренных в федеральном бюджете дополнительных средств. В итоге уже сегодня планируем бюджет на следующий год в размере более 52 миллиардов рублей», — написал глава республики на своей странице в соцсети Instagram.

В плане расходов, по словам Кокова, планируется направить средства на капитальный ремонт 50 школ, на помощь в предоставлении лекарственных средств для льготников более чем на 600 млн рублей.

Напомним, бюджет на 2021 год был принят в Кабардино-Балкарии с учетом доходов в размере почти 43,6 млрд рублей и расходов на сумму около 44,8 млрд рублей. Дефицит бюджета составил почти 1,1 млрд рублей.