Канберра, , 11:56 — REGNUM Руководство крупнейшего австралийского авиаперевозчика Qantas 16 декабря объявило о будущих планах развития компании. Впрочем, объявление о покупке новых самолетов затмило сообщение о том, что в первом полугодии 2022 года Qantas недополучит прибыли в размере 800 миллионов долларов США, передает телеканал Nine News.

Самолет авиакмопании Qantas (сс) allen watkin

Генеральный директор Qantas Алан Джойс заявил в ходе пресс-конференции, что потеря прибыли станет результатом локдаунов в связи с пандемией коронавируса по мере того, как рынок авиаперевозок постепенно восстанавливается.

Ослабление пограничных ограничений между штатами и территориями Австралии позволило авиакомпании улучшить свой баланс, и чистый долг к концу полугодия 2022 финансового года составит чуть менее 4 миллиардов долларов.

В этом году Qantas не сумела оправиться от пандемии. Однако к марту следующего года уровень авиаперевозок составит 102% от уровня до пандемии, а к концу июня — вырастет до 117%.