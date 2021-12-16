Самара, , 11:51 — REGNUM Экспорт сельскохозяйственной продукции из Самарской области достиг отметки в 246 миллионов долларов. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

Пшеница Agrobk.ru

Итоги развития областного агропромышленного комплекса были подведены на встрече главы региона Дмитрия Азарова с сельхозпроизводителями области.

Сообщается, что сельхозпроизводителям Самарской области в 2021 году несмотря на аномальную жару удалось собрать свыше 1,9 миллиона тонн зерна. Было произведено более 380 тысяч тонн молока.

«Ожидается, что по итогам года молочная продуктивность коров составит 6780 кг. А экспорт сельхозпродукции на сегодняшний день достиг отметки в 246 миллионов долларов», — говорится в сообщении пресс-службы

Отмечается, что несмотря на засушливые весну и лето, а также экономические трудности, которые были вызваны пандемией коронавируса, почти все предприятия агропромышленного комплекса региона добились высоких результатов.

Азаров поздравил аграриев с достойным окончанием года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области намерены инвестировать на развитие мелиорации более 1,3 млрд рублей.