Биробиджан, 16 декабря, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Еврейской автономии снегопад сделал невозможным проезд по дорогам в сёла Калинино, Чурки и Воскресеновка. Дети из этих населённых пунктов не могут ездить в школу, сообщила интернет-газета «Набат». Издание получило письмо от селян.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегопад в Москве

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«Вот и опять школьники из села Чурки Ленинского района стали заложниками снега, который прошёл на выходных. Когда чистили дорогу Калинино-Чурки-Воскресеновка после предыдущего снегопада, сделали всего одну колею. В результате дорогу опять перемело. В понедельник автобус уже проехать не смог. Заканчивается рабочая неделя, а прочистили всего 1,5 км дороги. Дети находятся на вынужденной дистанционке», — констатировали селяне.

Они акцентировали внимание на том, что после сильного снегопада в ноябре была расчищена только одна полоса дороги, и поэтому теперь проблемой становится любой снегопад. Люди не могут добраться до Большой земли, чтобы купить лекарства, в населённые пункты перестали возить продукты, в том числе хлеб. Автор письма рассказала, что болеет диабетом и из-за проблем с нечищеной дорогой не может поехать за инсулином.

Как сообщало ИА REGNUM, жители села Воскресеновка уже жаловались раньше на проблемы с нечищеной дорогой, после снегопада они были отрезаны от сообщения с другими населёнными пунктами более недели.